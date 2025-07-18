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Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 11:34

Даже из тыла: Солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен ВС РФ на нескольких направлениях

ТАСС: Бойцы ВСУ сами сдаются в плен на Херсонском и Запорожском направлениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские военнослужащие на Херсонском и Запорожском направлениях регулярно принимают решение о добровольной сдаче в плен российским войскам. Об этом ТАСС проинформировали представители силовых структур.

«Военнослужащие ВСУ сдаются в плен регулярно. Российские военнослужащие при штурме всегда дают возможность сдаться в плен, и многие ей пользуются», — рассказали российские силовики.

По данным источника, самые сообразительные самостоятельно находят способ, чтобы выйти на связь с представителями российской стороны. ВС РФ дают инструкции по сдаче в плен. В силовых структурах добавили, что некоторые переходят на сторону России даже из тыловых районов.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобное поведение украинских военнослужащих является ожидаемым, поскольку их принудительно отправляют на службу в рядах ВСУ. По этой причине у личного состава армии Незалежной наблюдается дефицит как боевого духа в противостоянии с Россией, так и необходимых компетенций для ведения боевых действий.

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Ранее стало известно, что сразу несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в районе границы ДНР и Днепропетровской области. Это произошло в ходе боевых действий, где они остались единственными выжившими из отряда.

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Ольга Сливченко
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