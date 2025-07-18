Украинские военнослужащие на Херсонском и Запорожском направлениях регулярно принимают решение о добровольной сдаче в плен российским войскам. Об этом ТАСС проинформировали представители силовых структур.

«Военнослужащие ВСУ сдаются в плен регулярно. Российские военнослужащие при штурме всегда дают возможность сдаться в плен, и многие ей пользуются», — рассказали российские силовики.

По данным источника, самые сообразительные самостоятельно находят способ, чтобы выйти на связь с представителями российской стороны. ВС РФ дают инструкции по сдаче в плен. В силовых структурах добавили, что некоторые переходят на сторону России даже из тыловых районов.

Собеседник агентства подчеркнул, что подобное поведение украинских военнослужащих является ожидаемым, поскольку их принудительно отправляют на службу в рядах ВСУ. По этой причине у личного состава армии Незалежной наблюдается дефицит как боевого духа в противостоянии с Россией, так и необходимых компетенций для ведения боевых действий.