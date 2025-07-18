«Спагетти в цинке»: Бойцы ВС РФ нашли нестандартное применение трофейному котелку НАТО

Российские солдаты проявили находчивость, превратив трофейный котелок НАТО в часть своей походной кухни. Вместо того чтобы использовать его по прямому назначению для сухих пайков украинских военных, бойцы сварили в нём спагетти на ужин, сообщает SHOT.

Бойцы ВС РФ сварили макароны в котелке НАТО. Видео © SHOT

Таким образом, военнослужащие дали понять, что считают эту посуду пригодной разве что для варки макарон.

«Сегодня у нас на ужин спагетти в цинке», — говорит один из бойцов на видео.