От реабилитации до новых профессий: Воробьёв рассказал, как в Подмосковье помогают бойцам СВО

В Подмосковье оказывают комплексную поддержку участникам СВО — от реабилитации до помощи семьям. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт 360.ru.

«Мы обеспечиваем доступ к современным программам реабилитации и помогаем с протезированием», — сказал Воробьёв. По его словам, уже тысячи бойцов восстановили здоровье благодаря этим мерам. Губернатор уточнил, что к работе подключены фонд «Защитники Отечества», врачи и ветеранские организации.

В рамках президентского поручения в регионе запустили образовательный проект «Герои Подмосковья». Воробьёв сообщил, что поступило около 2,5 тысячи заявок из 69 регионов, а первые 70 участников уже начали обучение новым профессиям. Этот проект является частью федеральной программы «Время Героев».

Особое внимание уделяется созданию доступной среды для маломобильных граждан. «Работаем над доступностью, чтобы каждый мог чувствовать себя комфортно. Речь идёт не только о новых домах, но и о сложившейся инфраструктуре. Часто решение вопросов требует индивидуального подхода», — подчеркнул Воробьёв. Он также напомнил о работе телефона доверия для психологической помощи и планах открыть Центр ментального здоровья для участников СВО и их семей.