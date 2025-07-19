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Регион
Опубликовано 19 июля 2025, 06:09

«Стирают даже память»: Балицкий рассказал, как Киев отрекается от своих погибших солдат

Балицкий: ВСУ бросают семьи погибших солдат, а от самих военных открещиваются

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА «Новости», что семьи погибших украинских военных не получают ни помощи, ни ответов от властей, а судьбы самих солдат замалчиваются в Киеве.

«Украинское руководство стирает не только их жизни, но даже память о них. Мы знаем имя каждого, кто стал жертвой террористических целей Киева, каждого, кого не дождётся его семья, потому что Зеленский отправил его на смерть. И скрыть свои потери Украине не удастся», — сказал он.

Губернатор также отметил, что к нему в соцсетях обращаются жители различных регионов Украины, включая Киев, Днепропетровск и подконтрольное ВСУ Запорожье, с просьбами помочь найти без вести пропавших родных.

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Ранее сообщалось, что на горячую линию региона регулярно поступают обращения от украинцев, ищущих без вести пропавших родственников, мобилизованных в ряды ВСУ. По словам Балицкого, местные власти стараются помогать и предоставляют всю доступную информацию.

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Милена Скрипальщикова
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