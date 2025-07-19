ВС России ударили по ТЦК и авиаремонтному предприятию на Украине

За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата), военному аэродрому и авиаремонтному предприятию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение ТЦК, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных БПЛА самолётного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск.