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Регион
Опубликовано 19 июля 2025, 09:20

ВС России ударили по ТЦК и авиаремонтному предприятию на Украине

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

За прошедшие сутки российские войска нанесли удар по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата), военному аэродрому и авиаремонтному предприятию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение ТЦК, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных БПЛА самолётного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары были осуществлены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые занимаются производством компонентов для ракет и БПЛА. В ходе ночной операции был проведён групповой удар с применением высокоточного вооружения, как воздушного, так и наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников.

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Наталья Демьянова
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