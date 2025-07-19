В Одессе заявили о гибели украинского лётчика Камикадзе

В районе Одессы при выполнении боевого вылета погиб 63-летний украинский лётчик Константин Оборин с позывным Камикадзе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Украинская сторона не раскрывает деталей произошедшего. Известно лишь, что пилот выполнял боевую задачу. Как сообщает мэр Одессы, погибший участвовал в боевых действиях на Украине, начиная с 2014 года.