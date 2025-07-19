В Одессе заявили о гибели украинского лётчика Камикадзе
На Украине погиб 63-летний лётчик ВСУ Оборин по прозвищу Камикадзе
Погибший украинский лётчик. Обложка © Мер Одеси Геннадій Труханов
В районе Одессы при выполнении боевого вылета погиб 63-летний украинский лётчик Константин Оборин с позывным Камикадзе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Украинская сторона не раскрывает деталей произошедшего. Известно лишь, что пилот выполнял боевую задачу. Как сообщает мэр Одессы, погибший участвовал в боевых действиях на Украине, начиная с 2014 года.
А ранее Life.ru писал об украинском солдате, который решил самостоятельно сдаться в плен. Он вышел без оружия на открытое пространство и продемонстрировал подлетевшему российскому дрону табличку, на которой написал о своём желании сдаться добровольно. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.