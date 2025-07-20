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Опубликовано 19 июля 2025, 21:23

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв, горит предприятие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров заявил о повреждении предприятия.

«Возник пожар на одном из предприятий Запорожья», — написал чиновник в соцсетях.

В городе работает воздушная тревога. Также она объявлена в Сумской области.

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Ранее сообщалось, что массированные ночные удары погрузили Украину в ад. Было взорвано более 40 объектов ВСУ

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Никита Никонов
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