В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв, горит предприятие
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В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров заявил о повреждении предприятия.
«Возник пожар на одном из предприятий Запорожья», — написал чиновник в соцсетях.
В городе работает воздушная тревога. Также она объявлена в Сумской области.
Ранее сообщалось, что массированные ночные удары погрузили Украину в ад. Было взорвано более 40 объектов ВСУ