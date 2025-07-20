В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв, горит предприятие

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Глава подчинённой Киеву областной администрации Иван Фёдоров заявил о повреждении предприятия.

«Возник пожар на одном из предприятий Запорожья», — написал чиновник в соцсетях.

В городе работает воздушная тревога. Также она объявлена в Сумской области.