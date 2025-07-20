В России утвердили значительную индексацию пенсий силовиков

С 1 октября текущего года военные пенсионеры в России получат прибавку к выплатам в размере 7,6%. Рост коснётся не только бывших военнослужащих, но и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их пенсии зависят от совокупного оклада по званию и должности. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Изначально планировалось увеличить выплаты лишь на 4,5%, однако с учётом новых макроэкономических данных и инфляционных прогнозов был принят закон, предусматривающий более существенную индексацию. Сейчас ожидается официальное постановление правительства, которое зафиксирует обновлённые размеры окладов в ведомственных документах.

По словам Говырина, повышение затронет всех получателей пенсий по линии силовых структур — бывших военных Минобороны, уволенных по выслуге лет, состоянию здоровья или сокращению штатов, а также работников органов внешней разведки и некоторых категорий прокуратуры и Следственного комитета.

Индексация распространяется на выплаты за выслугу лет, инвалидность и утрату кормильца, если они назначены в рамках военного пенсионного законодательства. Перерасчёт будет осуществлён автоматически через органы Социального фонда после утверждения новых окладов.