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20 июля, 05:31

В России утвердили значительную индексацию пенсий силовиков

Депутат Говырин: Военные пенсии в России вырастут на 7,6% уже с октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAprod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BAprod

С 1 октября текущего года военные пенсионеры в России получат прибавку к выплатам в размере 7,6%. Рост коснётся не только бывших военнослужащих, но и сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи, поскольку их пенсии зависят от совокупного оклада по званию и должности. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Изначально планировалось увеличить выплаты лишь на 4,5%, однако с учётом новых макроэкономических данных и инфляционных прогнозов был принят закон, предусматривающий более существенную индексацию. Сейчас ожидается официальное постановление правительства, которое зафиксирует обновлённые размеры окладов в ведомственных документах.

По словам Говырина, повышение затронет всех получателей пенсий по линии силовых структур — бывших военных Минобороны, уволенных по выслуге лет, состоянию здоровья или сокращению штатов, а также работников органов внешней разведки и некоторых категорий прокуратуры и Следственного комитета.

Индексация распространяется на выплаты за выслугу лет, инвалидность и утрату кормильца, если они назначены в рамках военного пенсионного законодательства. Перерасчёт будет осуществлён автоматически через органы Социального фонда после утверждения новых окладов.

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Ранее в Госдуме предложили делать индексацию пенсий в каждом квартале, поскольку так пенсионеры не пострадают от повышения цен. В нынешнем механизме индексацию рассчитывают, исходя из прошлогоднего курса инфляции.

Владимир Озеров
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