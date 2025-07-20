В Госдуме готовят закон против квадроберов

В Госдуме хотят запретить распространение информации, пропагандирующей идеологию «расчеловечивания» среди несовершеннолетних. Депутат Татьяна Буцкая в беседе с РИА «Новости» заявила, что квадробинг может навредить детям и даже стать причиной их смерти.

По словам Буцкой, речь идёт о временном перевоплощении детей в образы, не соответствующие человеческой природе. Детишки наряжаются в зверей, но депутат уверена, что такая «игра» подразумевает идею: «если ты не человек, то на тебя не распространяются человеческие законы».

«В Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды расчеловечивания. Мы видим, насколько сейчас аккуратно, через различные группы в социальных сетях, уже очень явно вползает идеология отказа от человеческой идентичности, которую продвигают через наших детей», — отметила она.

Она пояснила, что ребёнку внушают, что он не человек, а какая-нибудь пантера, чтобы он пошёл скакать по крышам, где любой неверный шаг в сторону станет последним.

Депутат подчеркнула необходимость защиты несовершеннолетних от пропаганды «нечеловеческой самоидентификации», которая может влиять на формирование их мировоззрения. При этом Буцкая уточнила, что предлагаемый запрет не затронет детские игры, театральные постановки и выступления, сохраняя возможность творческого самовыражения в рамках искусства и развлечений.