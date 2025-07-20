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20 июля, 08:20

Завидуют! В Турции взбесили украинцев неожиданной правдой о Крыме

DikGAZETE: Крым в составе России стал благоустроеннее, чем был 20 лет назад

Обложка © РИА Новости / Владимир Сергеев

Обложка © РИА Новости / Владимир Сергеев

Крым после своего воссоединения с Россией буквально расцвёл на глазах, что вызывает недовольство на территории Украины, пишет турецкое издание dikGAZETE. Автор публикации обратил внимание на то, что населению полуострова стало легче найти работу, а жизнь выглядит более спокойной и комфортной, чем раньше.

«После присоединения к России как администрация Республики Крым, так и федеральное правительство вложили значительные средства в полуостров. Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15–20 лет назад», — сказано в тексте.

В статье подчёркивается, что такое положение дел «беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов», поэтому Киев пытается приложить усилия, чтобы нарушить мирную жизнь в Крыму. Однако автор уверен, что рано или поздно Украине будет вынуждена признать очевидное в отношении полуострова.

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Напомним, в мае в День памяти депортации крымских народов Владимир Зеленский подчеркнул необходимость «освобождения» Крыма. Он помечтал, что полуостров снова станет украинским. В Сети крымчане подняли на смех заявления политика.

Татьяна Миссуми
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