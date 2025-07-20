Крым после своего воссоединения с Россией буквально расцвёл на глазах, что вызывает недовольство на территории Украины, пишет турецкое издание dikGAZETE. Автор публикации обратил внимание на то, что населению полуострова стало легче найти работу, а жизнь выглядит более спокойной и комфортной, чем раньше.

«После присоединения к России как администрация Республики Крым, так и федеральное правительство вложили значительные средства в полуостров. Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15–20 лет назад», — сказано в тексте.

В статье подчёркивается, что такое положение дел «беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов», поэтому Киев пытается приложить усилия, чтобы нарушить мирную жизнь в Крыму. Однако автор уверен, что рано или поздно Украине будет вынуждена признать очевидное в отношении полуострова.