Завидуют! В Турции взбесили украинцев неожиданной правдой о Крыме
DikGAZETE: Крым в составе России стал благоустроеннее, чем был 20 лет назад
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Крым после своего воссоединения с Россией буквально расцвёл на глазах, что вызывает недовольство на территории Украины, пишет турецкое издание dikGAZETE. Автор публикации обратил внимание на то, что населению полуострова стало легче найти работу, а жизнь выглядит более спокойной и комфортной, чем раньше.
«После присоединения к России как администрация Республики Крым, так и федеральное правительство вложили значительные средства в полуостров. Считаю, что сейчас Крым находится в гораздо лучшем состоянии, чем 15–20 лет назад», — сказано в тексте.
В статье подчёркивается, что такое положение дел «беспокоит украинцев, западные страны и их пропагандистов», поэтому Киев пытается приложить усилия, чтобы нарушить мирную жизнь в Крыму. Однако автор уверен, что рано или поздно Украине будет вынуждена признать очевидное в отношении полуострова.
Напомним, в мае в День памяти депортации крымских народов Владимир Зеленский подчеркнул необходимость «освобождения» Крыма. Он помечтал, что полуостров снова станет украинским. В Сети крымчане подняли на смех заявления политика.