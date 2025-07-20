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Регион
20 июля, 08:54

В Германии обеспокоены потерей интереса россиян к немецкому автопрому

Глава Bavaria-Bau Эбергардт: В России потеряли интерес к немецкому автопрому

Обложка © ТАСС / dpa / Bernd Weißbrod

Обложка © ТАСС / dpa / Bernd Weißbrod

Россияне потеряли всякий интерес к немецкому автопрому, который покинул российский рынок после начала СВО. Опустевшую нишу быстро заняли китайские производители, их машины оказались дешевле и качественнее. Об этом заявил РИА «Новости» член Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП), глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.

«После 2022 года российский рынок покинули, прежде всего, немецкие автомобильные концерны, компании машиностроения, химии», — подчеркнул он.

По словам эксперта, ранее россияне ставили на первое месте немецкие машины, однако времена изменились, и Германия потеряла огромную долю на рынке РФ. Эбергардт заверил, что китайские компании заменили немцев всерьёз и надолго, на их автомобили уже сформирован огромный спрос в нашей стране.

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Ранее генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что немецкий автопром слишком долго пребывал в состоянии самоуспокоенности и теперь оказался в критической ситуации, серьёзно отстав от мировых конкурентов. По словам Блюме, автопроизводители в Германии не сумели своевременно отреагировать на глобальные изменения. Он резко раскритиковал стратегию последних десяти лет, отметив, что отрасль проигнорировала смену потребительских предпочтений.

Татьяна Миссуми
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