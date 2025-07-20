Кондолиза Райс заявила о «поворотном моменте» для Украины

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает «поворотным моментом» недавнее изменение позиции американского президента Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. По её словам, вся прошедшая неделя стала знаковым моментом в восприятии Кремля Белым домом. Об этом пишет газета The Hill.

Райс подчеркнула, что теперь Соединённые Штаты и европейские страны пришли к единому выводу: остановить конфликт на Украине посредством дипломатии невозможно. Это, по её словам, является хорошей новостью для Незалежной.