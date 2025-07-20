Кондолиза Райс заявила о «поворотном моменте» для Украины
Экс-госсек Кондолиза Райс сочла поворотным моментом смену мнения Трампа о Путине
Обложка © ТАСС / АР / Kamran Jebreili
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает «поворотным моментом» недавнее изменение позиции американского президента Дональда Трампа в отношении российского лидера Владимира Путина. По её словам, вся прошедшая неделя стала знаковым моментом в восприятии Кремля Белым домом. Об этом пишет газета The Hill.
Райс подчеркнула, что теперь Соединённые Штаты и европейские страны пришли к единому выводу: остановить конфликт на Украине посредством дипломатии невозможно. Это, по её словам, является хорошей новостью для Незалежной.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться на следующей неделе. В России это подтвердили. Однако глава киевского режима продолжает настаивать на личной встрече с президентом Владимиром Путиным. В Германии считают, что у украинского политика есть некий договор с Белым домом, поэтому он активизировался.