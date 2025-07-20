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Специальная военная операция (СВО)

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20 июля, 09:15

Посол рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов

Посол Липаев: Спецслужбы Запада часто пытаются вербовать дипломатов из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

С начала специальной военной операции на территории Украины западные разведывательные службы заметно активизировали усилия по привлечению на свою сторону российских дипломатов. Об этом сообщил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«После начала СВО эта активность (по давлению и попыткам вербовки российских дипломатов. — Прим. Life.ru) с использованием различных методов воздействия усилилась»,сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам посла, западные спецслужбы не сводят глаз с российских дипломатов и членов их семей.

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Ранее СМИ сообщили, что некоторые представители украинских спецслужб передали российской стороне точные координаты подразделения ВСУ. Предполагается, что такой шаг был предпринят для организации провокаций внутри Украины.

Владимир Озеров
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