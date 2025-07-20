Посол рассказал о попытках Запада завербовать российских дипломатов

С начала специальной военной операции на территории Украины западные разведывательные службы заметно активизировали усилия по привлечению на свою сторону российских дипломатов. Об этом сообщил посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«После начала СВО эта активность (по давлению и попыткам вербовки российских дипломатов. — Прим. Life.ru) с использованием различных методов воздействия усилилась», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам посла, западные спецслужбы не сводят глаз с российских дипломатов и членов их семей.