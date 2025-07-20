Совсем недавно Владимир Путин напомнил, что Россия в течение восьми лет предпринимала попытки урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическими методами. По словам главы государства, западные страны лишь создавали видимость переговоров, на деле ведя скрытую войну. Отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС в Минске, Путин подчеркнул, что все эти годы в Донбассе продолжались кровопролитные боевые действия против мирного населения, а Минские соглашения западные политики подписывали не ради урегулирования, а чтобы выиграть время и подготовить Украину к дальнейшим боевым столкновениям.