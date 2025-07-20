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20 июля, 09:12

Песков: Путин уже не раз говорил о мирном урегулировании конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин уже не раз подчёркивал свою заинтересованность в скорейшем мирном разрешении конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ
Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ

Совсем недавно Владимир Путин напомнил, что Россия в течение восьми лет предпринимала попытки урегулировать конфликт в Донбассе дипломатическими методами. По словам главы государства, западные страны лишь создавали видимость переговоров, на деле ведя скрытую войну. Отвечая на вопросы журналистов после саммита ЕАЭС в Минске, Путин подчеркнул, что все эти годы в Донбассе продолжались кровопролитные боевые действия против мирного населения, а Минские соглашения западные политики подписывали не ради урегулирования, а чтобы выиграть время и подготовить Украину к дальнейшим боевым столкновениям.

Николь Вербер
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