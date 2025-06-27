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Регион
27 июня, 15:24

Путин напомнил, что Россия 8 лет пыталась мирно решить проблемы в Донбассе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия на протяжении восьми лет стремилась мирным путем урегулировать ситуацию в Донбассе, однако Запад лишь имитировал переговоры и фактически вел необъявленную войну, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

По его словам, за эти годы в регионе шла кровавая война против мирного населения, а Минские соглашения западные лидеры подписывали не ради мира, а ради подготовки Украины к военному противостоянию.

«Бывшие канцлер Германии и президент Франции открыто признались, что не собирались выполнять Минские договоренности, а использовали их, чтобы вооружить украинский режим», — подчеркнул Путин.

Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ
Путин назвал всю Украину «нашей», так как русские и украинцы — один народ

Он отметил, что в ответ на эти действия Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в полном соответствии с Уставом ООН и была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы остановить войну.

«Но на это никто не обращает внимания», — добавил он.

Путин процитировал слова Тютчева о том, что Европа должна учиться уважать Россию
Путин процитировал слова Тютчева о том, что Европа должна учиться уважать Россию

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что события на Украине представляют собой трагедию, спровоцированную действиями западных стран. А наднях президент вновь представил позицию Москвы по урегулированию кризиса на Украине. Он отверг утверждения, что Россия стремится к капитуляции Киева. Как сказал президент Россия не требует от Украины капитуляции, цель РФ — признание фактической ситуации, сложившейся на местах.

Марина Фещенко
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