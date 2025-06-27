Россия на протяжении восьми лет стремилась мирным путем урегулировать ситуацию в Донбассе, однако Запад лишь имитировал переговоры и фактически вел необъявленную войну, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

По его словам, за эти годы в регионе шла кровавая война против мирного населения, а Минские соглашения западные лидеры подписывали не ради мира, а ради подготовки Украины к военному противостоянию.

«Бывшие канцлер Германии и президент Франции открыто признались, что не собирались выполнять Минские договоренности, а использовали их, чтобы вооружить украинский режим», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в ответ на эти действия Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик в полном соответствии с Уставом ООН и была вынуждена применить вооруженные силы, чтобы остановить войну.

«Но на это никто не обращает внимания», — добавил он.