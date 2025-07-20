«Жёстко и оперативно»: В России требуют задержать секс-коуча Лесли, засобиравшегося на родину

Секс-коуч Алекс Лесли (Александр Кириллов) должен быть задержан при возвращении в Россию, уверен депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, блогер, призывы которого привели к массовым случаям домогательств в Москве, недооценивает всю серьёзность ситуации и даже пытается выставить себя жертвой.

«Но закон не позволит ему уйти от ответственности. Он рассчитывает, что его просто допросят и отпустят, но правоохранительные органы обязаны действовать жёстко и оперативно», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Лесли учил мужчин нарушать закон, а не просто пропагандировал аморальное поведение. Блогер может быть лишён свободы сроком до шести лет, так как его действия подпадают под статьи 131 и 132 УК РФ, предупредил председатель движения «Россия Православная», добавив, что общественность жаждет справедливости.

«Если он действительно вернётся в Россию, его место — в следственном изоляторе, а не на свободе. Мы не можем позволить, чтобы подобные «тренеры» продолжали разлагать молодёжь и провоцировать преступления», — заключил собеседник NEWS.ru.