Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 10:10

«Жёстко и оперативно»: В России требуют задержать секс-коуча Лесли, засобиравшегося на родину

Депутат Иванов призвал задержать засобиравшегося в Россию коуча Алекса Лесли

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Секс-коуч Алекс Лесли (Александр Кириллов) должен быть задержан при возвращении в Россию, уверен депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, блогер, призывы которого привели к массовым случаям домогательств в Москве, недооценивает всю серьёзность ситуации и даже пытается выставить себя жертвой.

«Но закон не позволит ему уйти от ответственности. Он рассчитывает, что его просто допросят и отпустят, но правоохранительные органы обязаны действовать жёстко и оперативно», — подчеркнул парламентарий.

«Дни сочтены»: Милонов пообещал сочную награду тем, кто «притащит» пикап-коуча Лесли в РФ
«Дни сочтены»: Милонов пообещал сочную награду тем, кто «притащит» пикап-коуча Лесли в РФ

Он также отметил, что Лесли учил мужчин нарушать закон, а не просто пропагандировал аморальное поведение. Блогер может быть лишён свободы сроком до шести лет, так как его действия подпадают под статьи 131 и 132 УК РФ, предупредил председатель движения «Россия Православная», добавив, что общественность жаждет справедливости.

«Если он действительно вернётся в Россию, его место — в следственном изоляторе, а не на свободе. Мы не можем позволить, чтобы подобные «тренеры» продолжали разлагать молодёжь и провоцировать преступления», — заключил собеседник NEWS.ru.

Адвокат Лесли оценил вероятность возвращения коуча в Москву
Адвокат Лесли оценил вероятность возвращения коуча в Москву

Ранее Алекс Лесли заявил, что собирается вернуться в Москву. Он показал фотографию билета и написал, мол, сможет избежать серьёзных проблем с законом. Напомним, секс-коуч оказался в эпицентре крупного скандала после того, как в Сети распространилось видео с домогательствами его «студентов» до девушек в центре столицы.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алекс Лесли
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar