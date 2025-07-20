«Не видят берегов»: Адвокат объяснил, как в России борются с коррупционерами

В России жёстко взялись за коррумпированных чиновников, которые «совсем не видят берегов». Об этом заявил адвокат Иван Миронов. По его словам, некоторые взяточники «спятили совершенно» из-за роскошной жизни в недружественных странах. В итоге терпение властей лопнуло.

«Есть персонажи, которые спятили совершенно и уже берегов не видят. И их жизнь была настолько роскошной, что распространялась и на европейские недружественные нам государства, с кем мы чуть ли не войну в ближайшее время начнём, как нас уверяют западные пропагандисты. Поэтому, естественно, терпение лопается», — подчеркнул собеседник «Царьграда».