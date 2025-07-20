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Регион
20 июля, 11:04

«Не видят берегов»: Адвокат объяснил, как в России борются с коррупционерами

Адвокат Миронов: Власти России жёстко взялись за коррумпированных чиновников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В России жёстко взялись за коррумпированных чиновников, которые «совсем не видят берегов». Об этом заявил адвокат Иван Миронов. По его словам, некоторые взяточники «спятили совершенно» из-за роскошной жизни в недружественных странах. В итоге терпение властей лопнуло.

«Есть персонажи, которые спятили совершенно и уже берегов не видят. И их жизнь была настолько роскошной, что распространялась и на европейские недружественные нам государства, с кем мы чуть ли не войну в ближайшее время начнём, как нас уверяют западные пропагандисты. Поэтому, естественно, терпение лопается», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

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Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе наблюдается серьёзная проблема с коррупцией. Он отметил, что намерен бороться с этой проблемой при поддержке депутатского корпуса.

Борис Эльфанд
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