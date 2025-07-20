Выставленный России ультиматум главы Штатов Дональда Трампа о необходимости заключить мирное соглашение по Украине в течение 50 дней внезапно оказался подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявляет британский журнал Spectator.

«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьёзных санкций», — говорится в публикации .

Напомним, что после объявления американским лидером ультиматума Москве по срокам урегулирования украинского конфликта в Сенате США решили воздержаться от продвижения законопроекта за авторством сенатора Линдси Грэма* по введению 500%-х антироссийских санкций. При этом законодатели Штатов оставили за собой возможность вернуться к рассмотрению этой инициативы в будущем.