Ультиматум в подарок: В Британии объяснили, как угрозы Трампа играют на руку Путину
Spectator: Ультиматум Трампа России оказался неожиданным подарком для Путина
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek
Выставленный России ультиматум главы Штатов Дональда Трампа о необходимости заключить мирное соглашение по Украине в течение 50 дней внезапно оказался подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявляет британский журнал Spectator.
«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьёзных санкций», — говорится в публикации.
Напомним, что после объявления американским лидером ультиматума Москве по срокам урегулирования украинского конфликта в Сенате США решили воздержаться от продвижения законопроекта за авторством сенатора Линдси Грэма* по введению 500%-х антироссийских санкций. При этом законодатели Штатов оставили за собой возможность вернуться к рассмотрению этой инициативы в будущем.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.