Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 12:15

Ультиматум в подарок: В Британии объяснили, как угрозы Трампа играют на руку Путину

Spectator: Ультиматум Трампа России оказался неожиданным подарком для Путина

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Выставленный России ультиматум главы Штатов Дональда Трампа о необходимости заключить мирное соглашение по Украине в течение 50 дней внезапно оказался подарком для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявляет британский журнал Spectator.

«По иронии судьбы угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически свела на нет усилия конгресса по введению более серьёзных санкций», — говорится в публикации.

В Германии заявили о сговоре протянувшего Путину руку Зеленского с США
В Германии заявили о сговоре протянувшего Путину руку Зеленского с США

Напомним, что после объявления американским лидером ультиматума Москве по срокам урегулирования украинского конфликта в Сенате США решили воздержаться от продвижения законопроекта за авторством сенатора Линдси Грэма* по введению 500%-х антироссийских санкций. При этом законодатели Штатов оставили за собой возможность вернуться к рассмотрению этой инициативы в будущем.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar