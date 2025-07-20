Капкан на людей: Соседская ловушка из гвоздей пробила ногу россиянке насквозь
Жительница Анапы попала в капкан соседей во время пробежки, гвозди пробили ногу
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Жительница Анапы во время пробежки попала в ловушку из гвоздей, которые пробили ей ногу насквозь. О происшествии рассказала сама пострадавшая Диана SHOT.
Жительница Анапы получила травмы, попав в соседскую ловушку из гвоздей. Видео © SHOT
Девушка сообщила, что во время вечерней пробежки наступила на вкопанные в землю гвозди, причём четыре из них глубоко пронзили ногу. С трудом добравшись до дома, она обратилась в больницу, где ей промыли раны под давлением и сделали прививку от столбняка.
Как выяснилось, ловушку установили владельцы соседнего участка, чтобы отпугивать воров от своих арбузов и дынь.
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