Капкан на людей: Соседская ловушка из гвоздей пробила ногу россиянке насквозь

Жительница Анапы во время пробежки попала в ловушку из гвоздей, которые пробили ей ногу насквозь. О происшествии рассказала сама пострадавшая Диана SHOT.

Жительница Анапы получила травмы, попав в соседскую ловушку из гвоздей. Видео © SHOT

Девушка сообщила, что во время вечерней пробежки наступила на вкопанные в землю гвозди, причём четыре из них глубоко пронзили ногу. С трудом добравшись до дома, она обратилась в больницу, где ей промыли раны под давлением и сделали прививку от столбняка.

Как выяснилось, ловушку установили владельцы соседнего участка, чтобы отпугивать воров от своих арбузов и дынь.