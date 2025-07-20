На острове Соммерс в Финском заливе открыли звонницу в память о героях ВОВ

На острове Соммерс в Финском заливе была открыта мемориальная звонница в честь сражавшихся там и павших моряков-десантников. Во время Великой Отечественной войны данный участок суши имел стратегическое значение, оттуда финские войска отслеживали передвижение кораблей Балтийского флота. Захватить опорный пункт врага, особенно в условиях белых ночей, было сложной задачей, которую советские герои выполнили ценой собственных жизней.

В честь погибших моряков прозвучало восемь ударов в колокол. Этот сигнал символизирует окончание вахты для тех, кто покинул корабль «навсегда». В результате крупного воздушно-морского сражения на Балтике в июле 1942 года пали 359 десантников. Остров Соммерс «обильно полит русской кровью», подчеркнул президент фонда «Люди моря» Артём Мельников.

«Наверное, было бы очень неблагодарно не напомнить всем нам о тех эпизодах Великой Отечественной войны, которые, может быть, и не являются такими значимыми или, допустим, узнаваемыми. При этом мы должны понимать, что здесь это как русская Голгофа», — отметил собеседник телеканала «Санкт-Петербург».