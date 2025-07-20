Девочка получила удар током у автобусной остановки в Петербурге
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В центре Петербурга восьмилетняя девочка получила сильный удар током, когда стояла возле автобусной остановки. Свидетели рассказали, что она схватилась за столб с маршрутами автобусов и металлический забор рядом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.
В результате этого инцидента девочка получила электротравму и её срочно госпитализировали в реанимацию. Прибывшие специалисты выяснили, что к забору на улице Марата примыкает киоск с кофе.
Сейчас участок обесточен, специалисты работают над устранением проблемы с электричеством. Следственный комитет Петербурга проводит проверку.
Ранее в Карелии школьник лишился ноги, получив два удара током, когда пытался нарисовать граффити в трансформаторной будке заброшенного здания в Петрозаводске. По его словам, группа школьников изучала заброшенное здание в центре города, и в какой-то момент мальчик решил оставить надпись в техническом помещении, где коснулся металлической трубы и получил удар электрическим током.