Девочка получила удар током у автобусной остановки в Петербурге

В центре Петербурга восьмилетняя девочка получила сильный удар током, когда стояла возле автобусной остановки. Свидетели рассказали, что она схватилась за столб с маршрутами автобусов и металлический забор рядом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.

В результате этого инцидента девочка получила электротравму и её срочно госпитализировали в реанимацию. Прибывшие специалисты выяснили, что к забору на улице Марата примыкает киоск с кофе.

Сейчас участок обесточен, специалисты работают над устранением проблемы с электричеством. Следственный комитет Петербурга проводит проверку.