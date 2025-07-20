Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 13:22

Девочка получила удар током у автобусной остановки в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Zvencom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Zvencom

В центре Петербурга восьмилетняя девочка получила сильный удар током, когда стояла возле автобусной остановки. Свидетели рассказали, что она схватилась за столб с маршрутами автобусов и металлический забор рядом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на мойке.

В результате этого инцидента девочка получила электротравму и её срочно госпитализировали в реанимацию. Прибывшие специалисты выяснили, что к забору на улице Марата примыкает киоск с кофе.

Сейчас участок обесточен, специалисты работают над устранением проблемы с электричеством. Следственный комитет Петербурга проводит проверку.

В Дагестане 15-летний подросток получил удар током в трансформаторной будке
В Дагестане 15-летний подросток получил удар током в трансформаторной будке

Ранее в Карелии школьник лишился ноги, получив два удара током, когда пытался нарисовать граффити в трансформаторной будке заброшенного здания в Петрозаводске. По его словам, группа школьников изучала заброшенное здание в центре города, и в какой-то момент мальчик решил оставить надпись в техническом помещении, где коснулся металлической трубы и получил удар электрическим током.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar