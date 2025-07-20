Европейский Союз активно работает над тем, чтобы представить Россию как злого врага. Такая работа ведётся как в странах ЕС, так и за их пределами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.

«Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своём обществе, и за рубежом, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада. И для того, чтобы обеспечить продолжение войны, для того, чтобы всё-таки подавить Россию, и происходит эта вот дискуссия насчёт того, кто будет оплачивать праздник», — сказал Песков.