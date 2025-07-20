Песков обвинил ЕС в попытках выставить Россию «исчадием ада»
Песков: ЕС пытается представить Россию исчадием ада ради продолжения конфликта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европейский Союз активно работает над тем, чтобы представить Россию как злого врага. Такая работа ведётся как в странах ЕС, так и за их пределами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью.
«Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своём обществе, и за рубежом, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада. И для того, чтобы обеспечить продолжение войны, для того, чтобы всё-таки подавить Россию, и происходит эта вот дискуссия насчёт того, кто будет оплачивать праздник», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не все европейские страны разделяют антироссийский и милитаристский настрой Евросоюза. Однако он подчеркнул, что тенденция в целом является крайне негативной и опасной, что, по его словам, российская сторона видит, учитывает и принимает во внимание при планировании своих дальнейших действий.