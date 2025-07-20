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20 июля, 10:15

Песков: Россия строит планы с учётом тяги Европы к милитаристскому экстазу

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пока что не все страны Европы разделяют антироссийский милитаристский экстаз ЕС, но тенденция уже сейчас представляет опасность. Именно из неё и исходит Россия, когда планирует свои дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Антироссийский и милитаристский экстаз, он, слава Богу, не находит общего понимания пока ещё. Но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — констатировал спикер Кремля.

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Ранее Дмитрий Песков назвал прагматичным диалогом с жёстких позиций последний разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Он уверен, что встреча лидеров в будущем необходима и обязательно состоится. Также пресс-секретарь главы РФ связал ужесточение тона президента США с тем, что он всё больше вникает в сложности урегулирования конфликта на Украине.

Юрий Лысенко
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