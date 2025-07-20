В Кремле объяснили «жёсткую и прямолинейную» риторику Трампа по Украине
Песков: Трамп всё больше понимает сложности урегулирования на Украине
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Президент США Дональд Трамп настроен на завершение украинского конфликта, о чём говорят его публичные заявления, однако Вашингтон давно осознал все сложности этого процесса. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналисту ВГТРК Павлу Зарубину позицию Трампа, который «жёстко и прямолинейно» стал высказываться о конфликте.
«Вместе с тем он [Дональд Трамп] подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Собственно, президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил о своём желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло», — пояснил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что достижение мира на Украине представляет собой «длительный процесс», требующий больших усилий. Песков уверен, что Трамп уже осознал все сложности переговоров по Украине.
Ранее глава Белого дома пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной. Также он пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. В Турции сочли, что Трамп пытается оказывать влияние на Москву при помощи угроз и неожиданных разворотов во внешней политике.