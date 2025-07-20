В Кремле объяснили «жёсткую и прямолинейную» риторику Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп настроен на завершение украинского конфликта, о чём говорят его публичные заявления, однако Вашингтон давно осознал все сложности этого процесса. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналисту ВГТРК Павлу Зарубину позицию Трампа, который «жёстко и прямолинейно» стал высказываться о конфликте.

«Вместе с тем он [Дональд Трамп] подтверждает свои намерения дальше делать всё возможное для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Собственно, президент [РФ Владимир] Путин неоднократно говорил о своём желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло», — пояснил Песков.