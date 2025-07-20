Песков: Путин и Трамп занимают жёсткие позиции, но готовы слушать друг друга

Последняя беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходила в прагматичном и деловом ключе. У каждого из лидеров своя позиция по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но они готовы выслушать друг друга, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков о последнем разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Официальный спикер Кремля ответил на вопрос журналиста о том, что после последнего разговора президента РФ с американским коллегой, в котором было озвучено, что Москва не станет отказываться от ранее озвученных принципов по разрешению кризиса, риторика Трампа стала жёстче.