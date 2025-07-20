Песков: Путин и Трамп занимают жёсткие позиции, но готовы слушать друг друга
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Последняя беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа проходила в прагматичном и деловом ключе. У каждого из лидеров своя позиция по вопросу урегулирования конфликта на Украине, но они готовы выслушать друг друга, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Дмитрий Песков о последнем разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Официальный спикер Кремля ответил на вопрос журналиста о том, что после последнего разговора президента РФ с американским коллегой, в котором было озвучено, что Москва не станет отказываться от ранее озвученных принципов по разрешению кризиса, риторика Трампа стала жёстче.
«Это был прагматичный, деловой разговор людей, которые жёстко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга», — прокомментировал ситуацию Песков.
Дмитрий Песков также ответил на вопрос о перспективах встречи Владимира Путина с американским визави. Такая встреча, сказал он, обязательно должна состояться и непременно будет организована в будущем. А ужесточение риторики в адрес России спикер Кремля связал с тем, что хозяин Белого дома всё больше понимает сложности урегулирования конфликта на Украине.