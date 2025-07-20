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20 июля, 12:25

16-летнюю невесту из Подмосковья нашли мёртвой после скандала с женихом

В подмосковных Мытищах 16-летняя девушка погибла после ссоры с женихом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В подмосковных Мытищах 16-летняя девушка погибла, выпав из окна многоэтажного дома. О трагедии сообщает сайт MK.Ru.

Очевидцы услышали крик, после чего увидели тело. После происшествия из подъезда выбежал жених погибшей. Родственники девушки считают виновным в его в смерти, поскольку перед трагедией они с невестой скандалили. Однако полиция отпустила парня после опроса. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы.

Восемь детей выпали из окон в Подмосковье за пять дней
Восемь детей выпали из окон в Подмосковье за пять дней

Ранее в столице спасатель предотвратил трагедию, поймав женщину, сорвавшуюся с окна третьего этажа. Всё случилась на улице Огородная Слобода.

Александра Мышляева
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