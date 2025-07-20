16-летнюю невесту из Подмосковья нашли мёртвой после скандала с женихом

Очевидцы услышали крик, после чего увидели тело. После происшествия из подъезда выбежал жених погибшей. Родственники девушки считают виновным в его в смерти, поскольку перед трагедией они с невестой скандалили. Однако полиция отпустила парня после опроса. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы.