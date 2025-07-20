Президент РФ Владимир Путин выполнил грандиозную по масштабу и сложности работу, в результате которой ему удалось возвысить Россию. Так считает американский журналист Такер Карлсон, соответствующее заявление он сделал в интервью с замглавреда Bild Паулем Ронцхаймером.

«Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем [та, которую проделывал] любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идёт ко дну, Россия поднимается. Вы должны быть в ярости на собственных политиков. Вместо этого вы в ярости на Путина, что меня смешит», — сказал он.

Журналист напомнил, что Германия была «буквально разрушена», когда бывший канцлер Ангела Меркель позволила въехать в страну колоссальному числу мигрантов. По мнению Карлсона, это было настоящим преступлением. Он добавил, что если немцы отвлекутся от заголовков в СМИ и заявлений политиков, а вместо них обратят внимание на действительно важные для страны проблемы, то сразу же осознают, что президент России им не враг.

«Не он завалил парк мусором и заполнил его мигрантами, это была Ангела Меркель», — подчеркнул публицист.

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает политику своей предшественницы, отметил Карлсон. Именно такие люди в руководстве страны ответственны за ухудшение жизни населения. При этом в Германии никто открыто не указывает на эту очевидную проблему, тему миграции как-будто не принято обсуждать публично.