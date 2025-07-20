Мусорил не он: Карлсон отдал должное Путину и поднял на смех обвиняющих его немцев
Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и смог возвысить Россию
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выполнил грандиозную по масштабу и сложности работу, в результате которой ему удалось возвысить Россию. Так считает американский журналист Такер Карлсон, соответствующее заявление он сделал в интервью с замглавреда Bild Паулем Ронцхаймером.
«Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России — работу, которая гораздо лучше, чем [та, которую проделывал] любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идёт ко дну, Россия поднимается. Вы должны быть в ярости на собственных политиков. Вместо этого вы в ярости на Путина, что меня смешит», — сказал он.
Журналист напомнил, что Германия была «буквально разрушена», когда бывший канцлер Ангела Меркель позволила въехать в страну колоссальному числу мигрантов. По мнению Карлсона, это было настоящим преступлением. Он добавил, что если немцы отвлекутся от заголовков в СМИ и заявлений политиков, а вместо них обратят внимание на действительно важные для страны проблемы, то сразу же осознают, что президент России им не враг.
«Не он завалил парк мусором и заполнил его мигрантами, это была Ангела Меркель», — подчеркнул публицист.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц продолжает политику своей предшественницы, отметил Карлсон. Именно такие люди в руководстве страны ответственны за ухудшение жизни населения. При этом в Германии никто открыто не указывает на эту очевидную проблему, тему миграции как-будто не принято обсуждать публично.
Некоторые немецкие политики всё же выступают с критикой курса нового канцлера. Так, на днях сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обратился с Фридриху Мерцу с призывом наладить диалог с Владимиром Путиным. Парламентарий подчеркнул, что с момента вступления в должность глава правительства ФРГ ни разу не поговорил с главой РФ, хотя, казалось бы, его обязанности подразумевают такую необходимость. Также Хрупалла раскритиковал политику Берлину в отношении украинского конфликта, призвав активнее способствовать мирным переговорам.