Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца инициировать контакт с российским президентом Владимиром Путиным. В эфире телеканала NTV политик подчеркнул, что с момента вступления Мерца в должность 6 мая, он ещё не провёл ни одной телефонной беседы с российским лидером.

Хрупалла также подверг резкой критике текущую внешнюю политику Берлина, особенно в отношении Украины. Он заявил о необходимости перехода от военной поддержки Киева к активному содействию мирным переговорам. Особое беспокойство политика вызвали планы поставок немецких дальнобойных ракет украинской армии.