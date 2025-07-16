Неправильный подход: В Германии призвали Мерца наладить контакт с Путиным
Лидер АдГ Хрупалла призвал канцлера ФРГ Мерца наладить контакт с Путиным
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца инициировать контакт с российским президентом Владимиром Путиным. В эфире телеканала NTV политик подчеркнул, что с момента вступления Мерца в должность 6 мая, он ещё не провёл ни одной телефонной беседы с российским лидером.
Хрупалла также подверг резкой критике текущую внешнюю политику Берлина, особенно в отношении Украины. Он заявил о необходимости перехода от военной поддержки Киева к активному содействию мирным переговорам. Особое беспокойство политика вызвали планы поставок немецких дальнобойных ракет украинской армии.
«Я считаю, что это неправильный подход к обеспечению мира. И самое главное, Германия всё глубже и глубже втягивает себя в эту войну, и это необходимо предотвратить», — отметил он.
Ранее канцлер Германии выразил мнение о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта в Украине исчерпаны. В связи с этим он подчеркнул, что страна будет продолжать предоставлять военную помощь Киеву. Кроме того, он сообщил о намерении закупить систему противовоздушной обороны Patriot у Соединённых Штатов, которая затем будет передана ВСУ.