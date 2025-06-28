Мерц назвал причину своего нежелания говорить с Путиным
Мерц не хочет беседовать с Путиным, поскольку это приведёт к эскалации
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Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что пока не будет устраивать никаких разговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это может привести к эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит издание Süddeutsche Zeitung.
Он указал, что ВС РФ начали проводить ещё более свирепые атаки после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву в 2024 и последней беседы Путина с бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Так что, если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — заключил политик.
Выходит, что Мерц считает, что беседы двух политиков из Европы, один из которых уже даже у власти не находится, и послужили причиной усиления атак ВС РФ. Вместе с тем он продолжает уговаривать президента США присоединиться к санкциям против России и благодарит судьбу за то, что Прибалтика открыла ЕС глаза на «империалистические замашки» нашей страны. Москва тем временем продолжает с определённой периодичностью выражать готовность к диалогу с Евросоюзом, но пока все попытки тщетны.