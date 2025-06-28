Мерц назвал причину своего нежелания говорить с Путиным

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что пока не будет устраивать никаких разговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку это может привести к эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит издание Süddeutsche Zeitung.

Он указал, что ВС РФ начали проводить ещё более свирепые атаки после визита венгерского премьера Виктора Орбана в Москву в 2024 и последней беседы Путина с бывшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем.