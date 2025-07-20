Миллионер тайно женился на молодой сиделке и умер через день, оставив ей €5,5 млн

В Ирландии миллионер, 75-летний фермер Джо Гроган, тайно женился на своей сиделке Лизе Флаэрти, которая была на 26 лет моложе его. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Это произошло в апреле 2023 года, когда фермер уже болел раком крови. Родственники Грогана ничего не знали об их отношениях и свадьбе. Буквально на следующий день после свадьбы Джо Гроган умер. Его жена, Лиза Флаэрти, унаследовала его огромное состояние, включая ферму площадью 89 гектаров, которая стоит 5,5 миллиона евро.

Семья умершего фермера хотела, чтобы власти проверили причину его смерти, но им отказали. Власти решили, что он умер от инфекции.