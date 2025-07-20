Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме, все ограничения на приём и выпуск самолётов отменены. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, подчеркнув, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

«Аэропорт Шереметьево возобновил приём и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим «Ковёр» снят. В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено», — сказано в тексте.