Аэропорт Шереметьево возобновил работу
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Московский аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме, все ограничения на приём и выпуск самолётов отменены. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, подчеркнув, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено.
«Аэропорт Шереметьево возобновил приём и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим «Ковёр» снят. В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в трёх аэропортах Москвы. Закрывали Внуково, Домодедово и Шереметьево. Меры принимались из-за угроз безопасности.