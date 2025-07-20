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20 июля, 14:43

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Обложка © freepik / 4045

Обложка © freepik / 4045

Московский аэропорт Шереметьево вернулся к работе в штатном режиме, все ограничения на приём и выпуск самолётов отменены. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани, подчеркнув, что время обслуживания пассажиров может быть увеличено.

«Аэропорт Шереметьево возобновил приём и выпуск воздушных судов без ограничений. Режим «Ковёр» снят. В связи с вводимыми ограничениями в целях безопасности время обслуживания пассажиров может быть увеличено», — сказано в тексте.

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Ранее сообщалось, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов вводились в трёх аэропортах Москвы. Закрывали Внуково, Домодедово и Шереметьево. Меры принимались из-за угроз безопасности.

Татьяна Миссуми
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