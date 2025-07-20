Туристов призвали добираться в Крым по суше или поездом из-за пробок на мосту

Туристам предложили изучить альтернативные способы добраться до Крыма и обратно, чтобы избежать многочасовых пробок на Керченском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в заявлении.

Сейчас около тысячи автомобилей ждут проезда на мост со стороны Тамани, также огромные заторы фиксируются и со стороны полуострова, где скопилось порядка сотни машин. В среднем каждый автомобилист вынужден простоять в пробке до трёх часов. В РСТ призвали туристов сделать запасы воды и вещей первой необходимости, если ожидание проезда затянется.