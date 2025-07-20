Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 16:19

Туристов призвали добираться в Крым по суше или поездом из-за пробок на мосту

РСТ посоветовал туристам изучить маршруты не через Крымский мост из-за пробок

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Туристам предложили изучить альтернативные способы добраться до Крыма и обратно, чтобы избежать многочасовых пробок на Керченском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендует путешественникам рассмотреть альтернативные способы проезда на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные маршруты», — говорится в заявлении.

Сейчас около тысячи автомобилей ждут проезда на мост со стороны Тамани, также огромные заторы фиксируются и со стороны полуострова, где скопилось порядка сотни машин. В среднем каждый автомобилист вынужден простоять в пробке до трёх часов. В РСТ призвали туристов сделать запасы воды и вещей первой необходимости, если ожидание проезда затянется.
Заблудившихся туристов с детьми спасли в горах Ялты
Заблудившихся туристов с детьми спасли в горах Ялты

Ранее в Госдуме РФ сообщили, что открытие аэропорта в Геленджике снимет излишнюю нагрузку на воздушную гавань в Сочи, а также поможет туристам быстрее добираться на отдых в Крым.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar