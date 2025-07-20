Число детей, пострадавших от отравления свинцом в Китае, превысило 240

Правительство провинции Ганьсу официально принесло извинения за инцидент с отравлением 247 воспитанников детского сада «Хэши Пэйсинь». Согласно опубликованному отчёту, аномальный уровень свинца в крови также выявлен у 28 сотрудников учреждения.

По последним данным, 234 из 235 госпитализированных детей уже завершили первый курс лечения. Медики отмечают снижение уровня свинца в крови пациентов в среднем на 40%. Власти гарантируют бесплатное лечение и дополнительные компенсации всем пострадавшим.

Расследование установило, что отравление произошло из-за использования дешёвых красителей в детском питании. Директор учреждения, стремясь улучшить внешний вид блюд, санкционировал их добавление в пищу. В настоящее время задержаны 6 подозреваемых, включая руководство детсада, ещё 17 человек находятся под следствием.