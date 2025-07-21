Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева объявила о помолвке
Мариам Тилляева объявила о помолвке. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mashatilly
Мариам Тилляева, внучка бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, объявила о помолвке. По информации источников, 28-летняя светская львица и бизнесвумен приняла предложение руки и сердца от возлюбленного Арно (полное имя — Арнольд Казарян), российского предпринимателя армянского происхождения.
Мариам Тилляева объявила о помолвке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mashatilly
Это будет второй брак для Тилляевой, которая ранее состояла в отношениях с известным видеоблогером и предпринимателем Амираном Сардаровым. Молодые познакомились около года назад на светском мероприятии в Дубае, где сейчас преимущественно проживает невеста.
Точная дата свадьбы пока не разглашается, но, по неподтверждённым данным, церемония может состояться осенью этого года в одном из европейских городов. В ближайшее время ожидается официальное заявление от семьи Тилляевой.
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