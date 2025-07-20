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Регион
20 июля, 18:23

Девять украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Сегодня, 20 июля в течение вечера российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 17:40 до 20:00 по московскому времени. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы:

  • 4 БПЛА — в небе над Брянской областью,
  • 2 БПЛА — в Калужской области,
  • 1 БПЛА — в Московском регионе,
  • 1 БПЛА — над Белгородской областью,
  • 1 БПЛА — в Смоленской области.

Это одна из самых массовых атак дронов за последние недели, все цели уничтожены без последствий для инфраструктуры, системы ПВО подтвердили свою высокую эффективность.

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Ранее сообщалось, что в течение четырёх часов утра 20 июля (с 08:10 до 12:00 по московскому времени) силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Анастасия Никонорова
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