Девять украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ

Сегодня, 20 июля в течение вечера российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 17:40 до 20:00 по московскому времени. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы:

4 БПЛА — в небе над Брянской областью,

2 БПЛА — в Калужской области,

1 БПЛА — в Московском регионе,

1 БПЛА — над Белгородской областью,

1 БПЛА — в Смоленской области.

Это одна из самых массовых атак дронов за последние недели, все цели уничтожены без последствий для инфраструктуры, системы ПВО подтвердили свою высокую эффективность.