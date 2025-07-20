Девять украинских БПЛА уничтожены над регионами РФ
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Сегодня, 20 июля в течение вечера российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным Минобороны РФ, атака продолжалась с 17:40 до 20:00 по московскому времени. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы:
- 4 БПЛА — в небе над Брянской областью,
- 2 БПЛА — в Калужской области,
- 1 БПЛА — в Московском регионе,
- 1 БПЛА — над Белгородской областью,
- 1 БПЛА — в Смоленской области.
Это одна из самых массовых атак дронов за последние недели, все цели уничтожены без последствий для инфраструктуры, системы ПВО подтвердили свою высокую эффективность.
Ранее сообщалось, что в течение четырёх часов утра 20 июля (с 08:10 до 12:00 по московскому времени) силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.