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20 июля, 18:38

Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ВСУ нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю в Суджанском районе Курской области. В результате атаки пострадали двое молодых людей 20 и 22 лет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что оба пострадавших получили осколочные ранения рук и ног и были госпитализированы в Курскую областную больницу. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

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Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины, в результате которых страдают гражданские объекты и местные жители. Недавно в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю ранения получила 57-летняя женщина.

Юния Ларсон
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