Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Курской области

ВСУ нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю в Суджанском районе Курской области. В результате атаки пострадали двое молодых людей 20 и 22 лет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что оба пострадавших получили осколочные ранения рук и ног и были госпитализированы в Курскую областную больницу. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.