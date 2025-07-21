Врачи стали чаще «разбирать» на органы живых людей в США

В последние годы американские больницы сталкиваются с ростом случаев неудачных попыток извлечения органов у пациентов, ещё остающихся живыми. Стремясь увеличить количество трансплантаций, медицинские учреждения всё чаще проводят процедуры, которые вызывают некоторые вопросы. Об этом сообщает The New York Times.

Так, в Западной Вирджинии врачи были шокированы, когда парализованному пациенту, который перестал получать седативные препараты прямо в операционной, предложили согласиться на удаление органов.

«Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решения о лечении», — указал автор материала.

Издание отмечает, что в нескольких штатах медицинские сотрудники наблюдали, как координаторы донорства убеждали врачей назначать препараты вроде морфина и пропофола с целью ускорения наступления смерти потенциальных доноров. Такие действия вызывают серьёзные этические вопросы и ставят под сомнение баланс между спасением жизней и соблюдением прав пациентов.