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21 июля, 05:38

Врачи стали чаще «разбирать» на органы живых людей в США

NYT: В США стали чаще случаться инциденты с изъятием органов у живых пациентов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tairome

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tairome

В последние годы американские больницы сталкиваются с ростом случаев неудачных попыток извлечения органов у пациентов, ещё остающихся живыми. Стремясь увеличить количество трансплантаций, медицинские учреждения всё чаще проводят процедуры, которые вызывают некоторые вопросы. Об этом сообщает The New York Times.

Так, в Западной Вирджинии врачи были шокированы, когда парализованному пациенту, который перестал получать седативные препараты прямо в операционной, предложили согласиться на удаление органов.

«Больницы несут ответственность за пациентов до момента смерти, но некоторые из них позволяют организациям по закупке органов влиять на решения о лечении», — указал автор материала.

Издание отмечает, что в нескольких штатах медицинские сотрудники наблюдали, как координаторы донорства убеждали врачей назначать препараты вроде морфина и пропофола с целью ускорения наступления смерти потенциальных доноров. Такие действия вызывают серьёзные этические вопросы и ставят под сомнение баланс между спасением жизней и соблюдением прав пациентов.

В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам
В Испании анонимный донор спас семь жизней благодаря своим органам

Ранее украинский военнослужащий рассказал, как чёрные трансплантологи порезали его боевого товарища, чтобы разжиться его органами. На видео рядом с телом солдата действительно виднелись контейнеры для биоматериала.

Владимир Озеров
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