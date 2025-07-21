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Регион
21 июля, 06:24

За сутки в небе над Орловской областью сбили 17 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

За прошедшие сутки силы ПВО сбили 17 украинских дронов в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков у себя в телеграм-канале.

«Враг не оставляет попыток провокаций – за минувшие сутки над Орловской областью уничтожено 17 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава области.

Клычков также выразил благодарность войскам ПВО, которым приходится всё время быть начеку из-за налётов БПЛА ВСУ.

Два жителя Белгородской области ранены после атак дронов ВСУ
Два жителя Белгородской области ранены после атак дронов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что за ночь российская противовоздушная оборона сбила 74 украинских беспилотника. Больше всего дронов было сбито в Московской области. Там уничтожили 23 БПЛА, 15 из которых направлялись прямо в Москву.

Владимир Озеров
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