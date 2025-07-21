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21 июля, 07:11

Российским туристам в Турции угрожает смертоносная и мучительная холера из-за бактерии Vibrio

Туристов предупредили, что в море в Турции появилась опасная бактерия Vibrio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Grbanoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Grbanoff

Турецкие специалисты призывают туристов проявлять бдительность при купании в морях страны из-за угрозы заражения бактериями рода Vibrio, способными вызвать тяжёлые заболевания, включая смертоносную и мучительную холеру. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на уролога Стамбульской клиники Florence Nightingale, доктора Угура Аферина.

Недавние исследования выявили присутствие бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus в прибрежных водах Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. По словам доктора Аферина, эти микроорганизмы активно размножаются в тёплой и солёной воде. Особенно опасна Vibrio cholerae, которая при попадании в желудочно-кишечный тракт через загрязнённую морскую воду способна вызвать холеру.

Особое внимание стоит уделить контакту морской воды с открытыми ранами. Vibrio vulnificus может спровоцировать тяжёлые кожные инфекции, включая некротизирующий фасциит — состояние, известное как «бактерии, пожирающие плоть». Кроме того, Vibrio parahaemolyticus, часто передающийся через употребление сырых моллюсков, вызывает желудочно-кишечные расстройства и лихорадку. У людей с ослабленным иммунитетом возможен переход инфекции в кровь с развитием сепсиса.

Летом также возрастает риск мочеполовых инфекций, особенно у женщин, из-за длительного ношения сырых купальников после купания.

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Ранее в Таиланде туристов предупредили о появлении в водах очень ядовитого морского слизня Glaucus Atlanticus. На вид он весьма симпатичен, но трогать его ни в коем случае нельзя, ведь укус «Голубого дракона» может тяжёлые аллергические реакции, включая анафилаксию.

Владимир Озеров
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