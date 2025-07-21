Взятие Белой Горы поможет России перерезать пути доставки оружия гарнизону ВСУ в Константиновке
Пушилин: Освобождение Белой Горы поможет отрезать ВСУ от путей снабжения в ДНР
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Украинские военные могут лишиться основных путей снабжения вблизи Константиновки в ДНР, так как российские войска успешно взяли под контроль село Белая Гора. Таким мнением поделился глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
«Вчера ещё дополнительно было сообщено Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Белая Гора — это Константиновское направление. Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой», — объяснил политик.
Напомним, 20 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за последние сутки успешно взяли под контроль село Белая Гора в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали подразделения «Южной» группировки войск РФ. Населённый пункт расположен в 8 километрах к северу от Торецка и в 9 километрах к юго-востоку от Константиновки.