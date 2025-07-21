Взятие Белой Горы поможет России перерезать пути доставки оружия гарнизону ВСУ в Константиновке

Украинские военные могут лишиться основных путей снабжения вблизи Константиновки в ДНР, так как российские войска успешно взяли под контроль село Белая Гора. Таким мнением поделился глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Вчера ещё дополнительно было сообщено Минобороны РФ об освобождении населённого пункта Белая Гора — это Константиновское направление. Данный пункт важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой», — объяснил политик.