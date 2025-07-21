Россия выбыла из топ-3 импортёров пшеницы в Китай, снизив поставки в 19 раз

Россия сократила поставки пшеницы в Китай в 19 раз (до 2,5 миллиона долларов) в сравнении с первым полугодием прошлого года. Тем самым Москва перестала входить в число трёх лидирующих поставщиков сельхозпродукции в КНР. Об этом сказано в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В июне текущего года поставок российской пшеницы на территорию Китая не было вообще. Примечательно, что в 2024 года ситуация была противоположной. Тогда импорт пшеницы в КНР увеличился в 2,5 раза, преодолев отметку в 87,252 миллиона долларов. Сейчас главными поставщиками в данной сфере у Пекина остаются Канада, Австралия и Казахстан. При этом последняя страна сама долгое время закупала пшеницу у России, но в нынешнем году сократила импорт из РФ.

Кроме того, сократились поставки российского ячменя в Китай, их объёмы упали на 57,8%, до 42,2 миллиона долларов. В этом году китайские компании импортировали ячмень из девяти стран, Россия заняла в этом списке четвёртое место. По итогам текущего года объёмы отправки сельхозкультур за рубеж могут составить лишь два миллиона тонн, а это вдвое меньше, чем в прошлый период.