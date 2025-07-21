Более 50 поездов дальнего следования задержали после удара ВСУ в ж/д вокзал под Ростовом

На железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области упали обломки украинского дрона, после чего начался пожар. В связи с этим более 50 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс», — сказано в официальном сообщении.

В пресс-службе РЖД отметили, что всем пассажирам задерживающихся составов раздадут воду, а тех, кому ждать более 4 часов, ещё и накормят. Для клиентов также дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, ведётся информирование о правках в расписании через СМС.