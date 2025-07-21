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21 июля, 08:18

Более 50 поездов дальнего следования задержали после удара ВСУ в ж/д вокзал под Ростовом

РЖД: Более 50 поездов задержали после атаки дронов на Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

На железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области упали обломки украинского дрона, после чего начался пожар. В связи с этим более 50 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс»,сказано в официальном сообщении.

В пресс-службе РЖД отметили, что всем пассажирам задерживающихся составов раздадут воду, а тех, кому ждать более 4 часов, ещё и накормят. Для клиентов также дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, ведётся информирование о правках в расписании через СМС.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта вывели трёх работников. Обошлось без жертв и пострадавших.

Владимир Озеров
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