Четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии
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Четыре украинских объекта (что это за объекты, не уточняется, но не исключено, что это беспилотники) вторглись в воздушное пространство Румынии. По данным Минобороны страны, инцидент произошёл этой ночью.
Всего с 3:30 до 6:00 румынские военные было засекли 12 украинских воздушных объектов, они находились на территории Украины к северу от границы. Но четыре из них вторглись на несколько минут в воздушное пространство Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Проникновение было непреднамеренным, заявляют в Минобороны.
А ранее в Румынии совершал экстренную посадку украинский транспортный вертолёт Ка-32, направлявшийся из молдавского аэродрома Маркулешты в румынскую Констанцу. Во время полета экипаж почувствовал сильную вибрацию и принял решение посадить машину.