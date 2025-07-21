Четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии

Четыре украинских объекта (что это за объекты, не уточняется, но не исключено, что это беспилотники) вторглись в воздушное пространство Румынии. По данным Минобороны страны, инцидент произошёл этой ночью.

Всего с 3:30 до 6:00 румынские военные было засекли 12 украинских воздушных объектов, они находились на территории Украины к северу от границы. Но четыре из них вторглись на несколько минут в воздушное пространство Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Проникновение было непреднамеренным, заявляют в Минобороны.