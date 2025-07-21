Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 08:21

Четыре украинских объекта вторглись в воздушное пространство Румынии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Четыре украинских объекта (что это за объекты, не уточняется, но не исключено, что это беспилотники) вторглись в воздушное пространство Румынии. По данным Минобороны страны, инцидент произошёл этой ночью.

Всего с 3:30 до 6:00 румынские военные было засекли 12 украинских воздушных объектов, они находились на территории Украины к северу от границы. Но четыре из них вторглись на несколько минут в воздушное пространство Румынии в районе городов Сигету-Мармацией и Викову-де-Сус. Проникновение было непреднамеренным, заявляют в Минобороны.

На бобров свалили вину в затоплении шахты, фабрики и туристической базы в Румынии
На бобров свалили вину в затоплении шахты, фабрики и туристической базы в Румынии

А ранее в Румынии совершал экстренную посадку украинский транспортный вертолёт Ка-32, направлявшийся из молдавского аэродрома Маркулешты в румынскую Констанцу. Во время полета экипаж почувствовал сильную вибрацию и принял решение посадить машину.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • румыния
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar