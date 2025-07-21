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21 июля, 08:43

«Случился сбой»: В Госдуме ответили на планы Зеленского закупить больше дронов

Депутат Журавлёв: Увеличение закупок дронов ВСУ указывает на сбой в их снабжении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Заявления Украины о намерении нарастить финансовую поддержку производства и импорта беспилотных летательных аппаратов указывают на проблемы в обеспечении ВСУ. Такую точку зрения высказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Единственное, что сейчас может сделать Украина — увеличить налёты дронов, а для этого, соответственно, закупить их достаточное количество. Можно делать это тихо, но раз Зеленский во всеуслышанье объявляет о том, что надо бы увеличить закупки, можно сделать вывод, что в снабжении ВСУ случился сбой. Никто же не верит, что БПЛА и в самом деле украинские», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, украинские предприятия в основном занимаются сборкой дронов из импортных компонентов, поступающих главным образом из Великобритании и Канады. Журавлёв подчеркнул, что это критически важный элемент военной логистики, и в случае нарушения поставок необходимо воспользоваться ситуацией для усиления давления на фронте. Депутат отметил, что на данный момент именно дроны чаще всего препятствуют продвижению российских штурмовых групп, и их дефицит у ВСУ может создать условия для активизации наступления.

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А ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом «мегасделку» по поставкам дронов и оружия. Главарь киевского режима назвал эту инициативу «выигрышной для всех сторон», подчеркнув, что данная технология необходима для американцев.

Дарья Нарыкова
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