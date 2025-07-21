Упавшие деревья повредили шесть припаркованных машин в Москве

В Москве зафиксировано сразу несколько инцидентов с падением деревьев на автомобили. К примеру, в Мирском переулке одно дерево сработало эффективнее остальных, прибив сразу две машины, припаркованные у обочины. Повреждено всего шесть авто, в распоряжении Life.ru оказались кадры с места событий.

В Москве несколько машин придавали деревья. Видео © Life.ru

Ещё один инцидент случился в Малом Сухаревском переулке — там дерево упало на один автомобиль, а движение по двум полосам дороги было временно заблокировано. В итоге на проезжей части образовались заторы. Аналогичные происшествия зафиксированы на улице Лизы Чайкиной, где дерево рухнуло на припаркованный кроссовер, а также на 5-й улице Соколиной Горы и улице Яблочкова. Везде был нарушен привычный ритм движения.

Власти Москвы и коммунальные службы уже приступили к расчистке пострадавших участков, чтобы восстановить нормальное движение и предотвратить новые происшествия.