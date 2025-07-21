Приставы изъяли у зятя олигарха Аристова участки на берегу моря

Федеральная служба судебных приставов изъяла два земельных участка у экс-владельца холдинга «Ариант» Александра Кретова, зятя челябинского олигарха Александра Аристова. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

У бизнесмена в судебном порядке забрали два смежных участка в станице Тамань Краснодарского края, на каждом из которых расположен дом. Кроме того, с Кретова взыщут судебную пошлину в размере 15 тысяч рублей, но решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

В январе бывшие владельцы Челябинского электрометаллургического комбината и акционеры «Арианта» безуспешно пытались оспорить национализацию активов. В 2024 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав приватизацию предприятий в 1990-х незаконной, и передал их государству.

Представители бывших собственников настаивали, что приватизация проводилась с согласия Госимущества, Российского фонда федерального имущества, Госкомитета по управлению госимуществом, Минпромышленности, ФАС и Комитета РФ по металлургии.