Польша нашла способ следить за войсками РФ в зоне СВО

Польские власти намерены купить долю в польско-финской спутниковой компании ICEYE, которая имеет технологии, позволяющие отслеживать движение ВС РФ в зоне спецоперации. Сама компания изначально создавалась для обнаружения с воздуха айсбергов, мешающих судоходству в арктических водах. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Как утверждается в статье, Варшава находится «на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в ICEYE», цели сделки не скрываются и озвучиваются как «необходимость иметь доступ к военной информации с фронта». ICEYE замешана и в том, что поставляет собственное оборудование на Украину, чтобы следить за передвижением российской армии. По данным издания, компания запустила 54 спутника стоимостью 20 миллионов долларов каждый. С фирмой уже сотрудничают Нидерланды, Финляндия, Бразилия и Португалия. Как резюмируется в статье, ICEYE переключилась с Арктики на военные цели из-за востребованности таких услуг на Западе.