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Регион
21 июля, 09:20

Польша нашла способ следить за войсками РФ в зоне СВО

FT: Польша намерена купить долю в ICEYE, отслеживающей перемещения ВС РФ на СВО

Обложка © freepik / vecstock

Обложка © freepik / vecstock

Польские власти намерены купить долю в польско-финской спутниковой компании ICEYE, которая имеет технологии, позволяющие отслеживать движение ВС РФ в зоне спецоперации. Сама компания изначально создавалась для обнаружения с воздуха айсбергов, мешающих судоходству в арктических водах. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Польские инвестиции будут направлены через национальный банк развития и использованы для покупки Министерством обороны в мае шести спутников Iceye на сумму $230 млн», — сказано в тексте.

Как утверждается в статье, Варшава находится «на завершающей стадии переговоров о приобретении доли в ICEYE», цели сделки не скрываются и озвучиваются как «необходимость иметь доступ к военной информации с фронта». ICEYE замешана и в том, что поставляет собственное оборудование на Украину, чтобы следить за передвижением российской армии. По данным издания, компания запустила 54 спутника стоимостью 20 миллионов долларов каждый. С фирмой уже сотрудничают Нидерланды, Финляндия, Бразилия и Португалия. Как резюмируется в статье, ICEYE переключилась с Арктики на военные цели из-за востребованности таких услуг на Западе.

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Ранее Вооружённые силы Польши задействовали военную авиацию якобы в ответ на активность России у восточной границы. По данным Варшавы, мероприятия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства вблизи украинской границы.

Татьяна Миссуми
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