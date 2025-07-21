37 кг ювелирки почти на 7 млн рублей изъяли у пассажира в Домодедово
ФТС: В Москве таможенники пресекли контрабанду ювелирных украшений весом 37 кг
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В столичном аэропорту Домодедово таможенники задержали мужчину, прибывшего из Бахрейна, который пытался ввезти в нашу страну контрабанду из ювелирных украшений стоимостью более 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ФТС России.
«Незадекларированные товары были найдены в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Пассажира остановили в «зелёном» коридоре для выборочного контроля. С помощью рентгена в его багаже выявили 3500 украшений весом 37 килограммов», — уточнили в ведомстве.
По словам мужчины, он якобы не знал о необходимости декларировать продукцию. Также он попытался оправдаться, что вёз ювелирку в подарок «для семьи и друзей». Экспертиза установила, что изделия выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.
Ранее Life.ru писал, что за первые шесть месяцев текущего года российские таможенники пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму 753,4 миллиона рублей. Было возбуждено 63 уголовных дела. Это на 43% больше, чем за тот же период 2024 года (36 дел).