37 кг ювелирки почти на 7 млн рублей изъяли у пассажира в Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово таможенники задержали мужчину, прибывшего из Бахрейна, который пытался ввезти в нашу страну контрабанду из ювелирных украшений стоимостью более 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает ФТС России.

Ювелирные изделия изъяты в аэропорту в Москве. Фото © Telegram / ФТС России

Ювелирные изделия изъяты в аэропорту в Москве. Фото © Telegram / ФТС России

«Незадекларированные товары были найдены в багаже мужчины, прибывшего из Бахрейна транзитом через Индию. Пассажира остановили в «зелёном» коридоре для выборочного контроля. С помощью рентгена в его багаже выявили 3500 украшений весом 37 килограммов», — уточнили в ведомстве.

По словам мужчины, он якобы не знал о необходимости декларировать продукцию. Также он попытался оправдаться, что вёз ювелирку в подарок «для семьи и друзей». Экспертиза установила, что изделия выполнены из серебра 800 пробы со вставками из бриллиантов, берилла, азурита, танзанита, граната, кварца, культивированного жемчуга, бирюзы и природного алмаза. Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.