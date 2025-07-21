От Балтики до Африки: Российские курсанты покоряют новые маршруты на корабле «Смольный»
Российский учебный корабль «Смольный» снова прибыл в Экваториальную Гвинею
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Боевое учебное судно Балтийского флота «Смольный» вновь пришвартовалось в порту Малабо — столицы Экваториальной Гвинеи. На причале экипаж встретили представители местных ВМС и российские дипломаты, включая посла РФ Карэна Чальяна.
На этот раз корабль следует по обновлённой траектории: после Малабо он посетит Сан-Томе и Принсипи, Конго, ЮАР, Танзанию и Вьетнам, а в конце сентября вернётся во Владивосток. На борту — 400 человек, половина из которых курсанты, проходящие морскую практику.
Фото © Telegram/Африканская инициатива
Прибытие «Смольного» сопровождалось исполнением гимна России судовым оркестром. Командир корабля провёл экскурсию для делегации во главе с госсекретарём минобороны РЭГ Архелио Ндонг Нкони, показав жилые отсеки, рубку и даже корабельный медблок. Отдельное внимание уделили 15 курсантам из Танзании, обучающимся в российских военных вузах.
За 50 лет службы на «Смольном» подготовили 45 тыс. моряков. Нынешний поход — не только обучение, но и проверка на профпригодность. В рамках визита запланированы парад, футбольный матч с местными военными и встреча с российской диаспорой.
Ранее моряк 1-го класса с семилетним опытом работы в Арктике, отметил, что успешная служба в суровых северных условиях требует не только дисциплины и ответственности, но и умения находить компромиссы ради общего дела. Он подчеркнул, что далеко не все способны выдержать такие испытания.