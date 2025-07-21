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21 июля, 11:27

В пробках по обе стороны Крымского моста скопилось 2230 автомобилей

Обложка © ТАСС / Юрий Березнюк

Обложка © ТАСС / Юрий Березнюк

Проезда через Крымский мост ожидают 2230 автомобилей по обе стороны пролива. Водителей предупреждают, что простоять в пробке можно от трёх до четырёх часов. Такие данные на 14:00 (по Москве) приводит в своём телеграм-канале оперативный центр по ситуации с автодвижением у моста.

Пробка у Крымского моста. Видео © Telegram / Mash на волне

В очереди со стороны Тамани насчитывается 1470 транспортных средств, а со стороны Керчи находится 760 машин. За два последних часа затор вырос примерно на 200 автомобилей. Водителей просят запасаться водой и продуктами в случае планирования поездки через мост.

Бульдог Лола умерла в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах у семьи с тремя детьми
Бульдог Лола умерла в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах у семьи с тремя детьми

Накануне в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предложили туристам изучить альтернативные способы добраться до Крыма и обратно, чтобы избежать многочасовых пробок на Керченском мосту. Речь идёт о железнодорожном сообщении и о сухопутном маршруте вдоль Азовского моря.

Татьяна Миссуми
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