В пробках по обе стороны Крымского моста скопилось 2230 автомобилей

Проезда через Крымский мост ожидают 2230 автомобилей по обе стороны пролива. Водителей предупреждают, что простоять в пробке можно от трёх до четырёх часов. Такие данные на 14:00 (по Москве) приводит в своём телеграм-канале оперативный центр по ситуации с автодвижением у моста.

Пробка у Крымского моста. Видео © Telegram / Mash на волне

В очереди со стороны Тамани насчитывается 1470 транспортных средств, а со стороны Керчи находится 760 машин. За два последних часа затор вырос примерно на 200 автомобилей. Водителей просят запасаться водой и продуктами в случае планирования поездки через мост.